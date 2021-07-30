РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июл. В ЖК «Томилино Парк» городского округа Люберцы завершилось строительство школы на 1,1 тыс. мест, она откроется 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Министерство выдало разрешение на ввод общеобразовательного учреждения в эксплуатацию. Застройщик ГК «Самолет» построил объект за счет внебюджетных источников финансирования.

Здание новой школы площадью почти 18 тыс. кв. м рассчитано на 1,1 тыс. мест или 44 параллели вместимостью до 25 человек каждая. Оно состоит из трех блоков разной этажности – от 3 до 4 этажей каждый – и стеклянных переходов между ними. При этом каждый из них выполняет свою функцию.

В корпусе А расположились общешкольные помещения – библиотека с книгохранилищем, читальным залом и медиатекой, кружковые помещения. Корпус Б оборудован кабинетами для учеников средней и старшей школы. Корпус В полностью предназначен для начальной школы. Все помещения учреждения укомплектованы мебелью и необходимым оборудованием для организации учебного процесса.

Проектом предусмотрены 3 спортивных зала с высокими 6-метровыми потолками, студия хореографии и актовый зал на 660 мест. Также в здании разместится обеденная зона на 550 посадочных мест, в рекреациях установлены питьевые фонтанчики. На территории школы была создана масштабная физкультурно-спортивная зона с футбольным полем, круговой беговой дорожкой, 2 баскетбольными площадками, зонами воркаута с тренажерами и столами для настольного тенниса.

Ввод учреждения в эксплуатацию позволил создать 110 новых рабочих мест, 86 из которых предназначены для учителей.

При проектировании здания особое внимание уделялось потребностям маломобильных групп населения. Объект полностью адаптирован для лиц с ограниченными возможностями – здесь установлены пандусы, лифты и специальная разметка.

Новая общеобразовательная школа стала вторым объектом социальной инфраструктуры, реализованным группой «Самолет» в ЖК «Томилино Парк». Ранее здесь возвели детский сад на 360 мест. Всего на территории комплекса запланировано строительство еще 2 школ и 3 детских садов к 2025 году.