РИАМО - 30 июл. К началу июля банки в России стали реже одобрять заявки по ипотеке. Уровень одобрения составил от 63,7% до 66%, сократившись до минимума за последние несколько лет, пишет газета «Известия».

В начале июля число одобренных заявок снизилось на 9 подпунктов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отметили в бюро кредитных историй «Эквифакс». Уровень одобрения начал падать еще в октябре прошлого года, но таких показателей не достигал с февраля 2017 года.

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) рассказали, что по итогам июня уровень упал на 6,4 подпункта – с 70,1 (в прошлом году) до 63,7% в этом. В последний раз подобный минимум был зарегистрирован в декабре 2018 года (63,2%).

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, что уменьшение числа одобренных заявок фиксируется 9 месяцев подряд. Банки демонстрируют консервативный подход к кредитованию. При принятии решения учитывается уровень долговой нагрузки, персональный рейтинг кредитуемого и запрашиваемая сумма.

«Из-за большого потока желающих приобрести квартиру в ипотеку кредиторы зачастую стали сталкиваться с менее платежеспособным спросом, чем ранее. Поэтому в ряде случаев, несмотря на приток новых клиентов, уровень одобрения мог снижаться», - рассказал гендиректор «Эквифакса» Олег Лагуткин.

Еще одним фактором, влияющим на ситуацию, считают неопределенность в продлении льготной госпрограммы.

Однако крупнейшие банки, такие как ВТБ, «Санкт-Петербург», МКБ, Райффайзенбанк, заявили, что не зафиксировали существенных изменений уровня одобрения.

Некоторые банки, напротив, сообщили о росте показателя. Например, в Абсолют банке уровень вырос на 15% по сравнению с концом 2020 года. А в ПСБ количество одобренных жилищных ссуд превышает 60%.

Эксперт рынка недвижимости академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский пояснил, что банки собирают статистику только по своей работе, а БКИ – по финансовым организациям, с которыми ведут сотрудничество. Отсюда и разные результаты.

Он считает, что на показателе сказался рост ключевой ставки, цен на жилье и снижение реальных доходов граждан.

Изменений в политике банков в ближайшее время эксперты не ждут.

По данным ЦБ, на 1 июня общий объем выданных ипотек составил 10,2 трлн рублей, тогда как к лету прошлого года этот показатель был на уровне 8 трлн рублей.

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