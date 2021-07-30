РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 30 июл. Подстанцию скорой медицинской помощи в поселке Нахабино подмосковного Красногорска отремонтируют до конца августа, сообщил глава горокруга Алексей Спасский.

Спасский посетил с рабочим визитом ряд объектов в поселке Нахабино в пятницу. В поездке приняли участие первый заместитель главы администрации Виктор Моисеев, заместитель главы Татьяна Квасникова, начальники профильных управлений Эльвира Кавалерская и Алексей Кокурин.

«Станция скорой медицинской помощи – это государственная программа Московской области. В Красногорске несколько объектов таким образом ремонтируются. Все работы ведутся в срок. Подрядчику со стороны заказчика не высказано никаких замечаний», – сказал Спасский.

Он добавил, что уже готова треть помещений.

«Обратили внимание на благоустройство территории. Договор уже заключен, но нужно по срокам синхронизироваться, чтобы 31 августа перерезать ленточку», – отметил Спасский.

По словам старшего фельдшера Нахабинского поста Красногорской станции скорой помощи Екатерины Матушкиной, ремонт начали в июне. В помещении меняют стены, потолки, полы, все инженерные системы. На базе поста работают 6 бригад.

Также в поездку вошли объекты физкультурно-оздоровительного комплекса «Нахабино» – зал для игровых видов спорта, стадион и бассейн.

«Спортивные объекты очень востребованы», – подчеркнул глава муниципалитета.

По его словам, в помещениях есть проблема подтекания крыш. Также требуется улучшение материально-технического состояния в определенной части.

«В ближайшие дни получим по данному направлению письма и постараемся помочь», – сказал Спасский.