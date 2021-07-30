РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июл. В подмосковных Люберцах подготовку к новому отопительному периоду планируют закончить к 1 сентября, сообщил журналистам глава округа Владимир Ружицкий.

В пятницу он проверил ход подготовки к осенне-зимнему периоду котельной на улице 8 Марта.

«Все наши коммунальные сети уже готовы к новому отопительному периоду на 70% - не только теплосеть, но и другие. Стоит задача завершить подготовку до 1 сентября, до 15 сентября будут выявлять недочеты», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что котельная на улице 8 Марта обслуживает всего 4 многоквартирных дома, но ей тоже уделяют пристальное внимание для избежания аварий. Ружицкий положительно оценил готовность котельной. Он отметил, что она имеет большую историю, но все оборудование модернизировали.

Также Ружицкий призвал жителей сообщать в администрацию о том, где были проблемы с отоплением в прошлом году, для предотвращения этой проблемы в текущем.