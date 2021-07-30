РИАМО - 30 июл. ДТП на северо-западе Москвы, в результате которого пострадали 2 человека, произошло на светофоре в районе дома №28 по Пятницкому шоссе. В ожидающий разрешающего сигнала автобус «Мосгортранса» въехал автобус частного перевозчика, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Автобус частного перевозчика ООО «Красногорск-Авто» следовал по маршруту 829к, а городской – по маршруту 267.

В результате дорожной аварии пострадали 2 пассажира автобуса частного перевозчика. Им оказывают медицинскую помощь.

Причины происшествия устанавливаются сотрудниками Госавтоинспекции.