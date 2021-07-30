РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 июл. Первый этап реконструкции Щелковских Межрайонных очистных сооружений планируют завершить уже в декабре текущего года, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Министр ЖКХ региона Антон Велиховский провел выездное совещание, посвященное общей готовности и реализации проекта. На встрече присутствовало руководство ГКУ МО «ДСРПИИ», ГУП МО «Коммунальные системы Московской области», генподрядчик АО «ГК «ЕКС», МУП ЩМР «Межрайонный Щелковский водоканал» и представители администрации Щелкова.

«Это знаковый проект для Московской области. Благодаря организации работы, применению инновационных технологий и контролю за стройкой нам удалось сохранить не только сроки проведения этой работы, но и ускорить реализацию первого этапа», - сказал Велиховский.

В результате реконструкции мощность очистных сооружений возрастет до 400 тыс. куб. м в сутки, снизится негативное воздействие на окружающую среду, основные контрольные показатели будут приведены к нормативному уровню.

На данный момент общая готовность стратегического объекта составляет 30%. Работы первого этапа строительства выполняются в соответствии с графиком. В декабре 2021 года запланировано завершение первого этапа строительства с запуском очереди мощностью 200 тыс. куб. м в сутки.

В ходе рабочего совещания также детально рассмотрены вопросы о завершении работ по восстановлению водоснабжения ЖК «Восточная Европа» и модернизации КНС «Соколовская». Велиховский обратил внимание присутствующих на необходимость завершения указанных работ в сжатые сроки в строгом соответствии с графиком.

По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе продолжается реализация программы «Чистая вода» по обеспечению населения качественной водой из централизованных источников водоснабжения. До 2024 года еще 700 тыс. жителей Подмосковья получат чистую питьевую воду.

За 6 лет качественная питьевая вода пришла в дома 2 млн жителей Подмосковья. Построено и модернизировано около 400 объектов. Обеспеченность чистой водой в выросла с 83,2% до 92,4%.