РИАМО - 30 июл. Опубликована закупка на строительство пристройки на 300 мест к школе в городском округе Красногорск, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение строительно-монтажных работ по строительству объекта на 300 мест к МБОУ СОШ № 15 по адресу: г. Красногорск, ул. Успенская, д. 20.

Строительство пристройки к школе осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа Красногорск.

Завершить строительство объекта планируется в 2022 году.

Ранее РИАМО сообщало, что с 19 по 23 июля комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 12 закупок в Единой информационной системе в сфере закупок.