РИАМО - 30 июл. У дома №28 на Пятницком шоссе около 10 часов утра произошло столкновение 2 автобусов. По предварительным данным, в ДТП пострадали 2 человека, сообщает-пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

В настоящее время сотрудники ГИБДД устанавливают все обстоятельства происшествия. Количество пострадавших уточняется.

Ранее в столице рейсовый автобус въехал в фонарный столб. ДТП произошло на пересечении улиц Лебедева и Академика Хохлова. По предварительным данным, водителю стало плохо во время движения.

Перед выходом на рейс водитель прошел медосмотр.