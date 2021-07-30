РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 июл. Второй корпус гимназии №11 на 900 мест на улице Вешних Вод в микрорайоне Саввино Балашихи планируют открыть в День знаний, на сегодняшний день школа проходит процедуру лицензирования, в здании ведется подготовка к новом учебном году, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов в ходе рабочего визита осмотрел здание образовательного учреждения и оценил результаты строительных работ.

«Сегодня мы осмотрели полностью готовые медкабинеты — это целый медицинский блок, увидели пищеблок, который готов к приему школьников, и учебные классы, в которых 1 сентября школьники начнут свое обучение. Я не первый раз нахожусь в этом здании, и оно всегда поражало меня своим пространством. Это школа нового поколения», — сказал Ефимов.

На площади в 17 тыс. кв. м разместились учебные классы, лаборатории в кабинетах химии, физики и биологии, столярная мастерская и кабинет кулинарии, школьная библиотека с читальным залом. В школе оборудован актовый зал на 359 мест, а также 2 спортзала: для начальной школы и учеников среднего и старшего звена. Обеденная зона учреждения рассчитана на 500 посадочных мест. Предусмотрены пространства для дополнительного образования.

Ефимов также проконтролировал ход строительства школы на 1,1 тыс. мест в микрорайоне Ольгино, на 1,6 тыс. мест в ЖК «Новоград Павлино» и второго корпуса школы №6 в микрорайоне Саввино.

Школа в ЖК «Новоград Павлино» будет состоять из многофункциональных пространств, учебные классы будут трансформироваться под разные задачи и внеурочную деятельность. Здесь расположатся образовательные и досуговые классы, большая медиатека, несколько столовых, библиотека, 4 спортзала, актовый зал на более чем 1 тыс. человек и медпункт. Предусмотрены раздельные входные группы для младших и средних классов.

«Готовность объекта оценивается на 65-70%. Планируется, что до конца октября все работы по благоустройству прилегающей территории и спортивного ядра во дворе школы должны быть закончены. В планах полностью завершить работы в конце 2021 года», — сказал Ефимов.

В школе №6 работы завершены на 70%. Ввести ее в эксплуатацию планируют в 4 квартале 2021 года. Помимо просторных классов в пристройке будут спортивный зал, столовая, мастерские для уроков труда. Во дворе школы установят детские площадки и спортивные снаряды.

Школу в микрорайоне Ольгино планируют открыть во II квартале 2023 года.