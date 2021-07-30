РИАМО - 30 июл. Работа платежной системы Samsung Pay в России оказалась под угрозой. Из-за патентного сбора сервис могут запретить, пишет газета «Коммерсант».

Доля системы на рынке составляет 17%.

Решение суда по иску швейцарской «Сквин СА» к ООО «Самсунг Электроникс Рус Компани» и Samsung Electronics Co Ltd. вступит в силу через месяц. За незаконное использование изобретения по патенту суд фактически запретил работу платежного сервиса Samsung Pay, а также ввоз устройств с ним в страну.

Но эксперты считают, что до этого не дойдет. По их мнению, ответчик либо обжалует решение, либо оспорит патент, либо договорится с правообладателем.

Заявка на патент «для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца» была подана в России в декабре 2013 года.

В Samsung Electronics сообщили, что документ находится на изучении, а вносить изменения в оперативной деятельности Samsung не планируется.

«Если оно (решение суда – ред.) устоит, то реализация сервиса без внесения в него достаточных изменений будет в России невозможна вне зависимости от того, работает он в устройствах, проданных до решения суда или после», - отметил старший партнер юридической фирмы Intellect Максим Лабзин.

Зампред комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов считает, что нужно оспаривать патент. По его словам, шансы на положительное решение в пользу истца от Роспатента «не превышают 1%».

Руководитель дирекции юридической фирмы Vegas Lex Кирилл Никитин отметил, что представители ответчика говорили о планах оспорить патент.

До тех пор, пока патент действует, сервисы Apple Pay и Google Pay также находятся под угрозой запрета в случае судебного спора. Они также используют технологии, обладающие признаками, схожими с указанными в патенте, заметила старший партнер юридической компании Versus.legal Александра Курдюмова.

В настоящее время популярность бесконтактных платежей у жителей страны высока и продолжает расти.

«Скорее всего, будет найден компромисс, при котором пользователи Samsung получат возможности использовать бесконтактную оплату смартфоном», - рассказал представитель центра исследования финансовых технологий «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея.

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин расценивает ситуацию как попытку получить деньги с крупной корпорации.

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