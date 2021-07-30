РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июл. Спортсмены городского округа Люберцы завоевали 2 медали на V летней спартакиаде молодежи по боксу в Уфе, сообщает комитет по физической культуре и спорту администрации муниципалитета.

В Уфе с 23 по 30 июля проходила V летняя спартакиада молодежи по боксу. В соревнованиях приняли участие 125 боксеров со всей страны.

Воспитанница комплексной спортивной школы олимпийского резерва Люберец Диана Ермакова в весовой категории до 48 кг провела два боя и заняла первое место. Еще один воспитанник этой спортшколы Сергей Оганисян в весовой категории до 81 кг стал серебряным призером спартакиады, выполнив норматив мастера спорта России по боксу.