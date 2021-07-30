РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июл. Со 2 по 8 августа Госавтоинспекция Люберец проведет оперативно-профилактическое мероприятие «Такси», сообщает служба пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Основными целями мероприятия являются принятие превентивных профилактических мер по обеспечению безопасности при перевозке граждан и багажа легковым такси, приведение деятельности перевозчиков в соответствие с требованиями законодательства в этой сфере, выявление и пресечение нарушений миграционного законодательства РФ, предупреждения и пресечения правонарушений и преступлений, совершаемых водителями легкового такси.

Низкий уровень знаний ПДД, неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств, а также случаи незаконной перевозки запрещенных к гражданскому обороту предметов и использования транспортных средств для совершения преступлений и правонарушений негативно влияют на безопасность дорожного движения и состояние преступности в регионе.

В ходе рейдов особое внимание будет уделено выявлению транспортных средств, на которых незаконно установлен опознавательный фонарь, нанесена цветографическая схема легкового такси, наличию в салоне автомобиля детских удерживающих устройств и их использованию при перевозках несовершеннолетних пассажиров, а также соблюдению ПДД водителями указанной категории транспортных средств.