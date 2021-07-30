РИАМО – 30 июл. Специалисты из сфер бухгалтерского учета и юриспруденции, оказывающие услуги в Москве и Подмосковье, стали активнее пользоваться онлайн-сервисами и виртуальными справочными системами в своей профессиональной деятельности.
Подробнее о подобных системах можно узнать на сайте консалтинговой компании РУНА, которая работает с клиентами из Подмосковья и других регионов.
Аналогичная тенденция также прослеживается в предпринимательской сфере, которая так или иначе связана с решением правовых вопросов независимо от занимаемой коммерческой ниши.
Отчасти это объясняется функциональностью и удобством использования онлайн-инструментов, доступных сегодня.
Наиболее известным информационным продуктом в данном сегменте являются системы «Консультант-Плюс». Стоимость систем «Консультант-Плюс» зависит от выбранного направления и тарифного плана. Узнать больше о продукте и приобрести его можно на сайте компании РУНА.
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