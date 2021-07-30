РИАМО – 30 июл. Специалисты из сфер бухгалтерского учета и юриспруденции, оказывающие услуги в Москве и Подмосковье, стали активнее пользоваться онлайн-сервисами и виртуальными справочными системами в своей профессиональной деятельности.

Подробнее о подобных системах можно узнать на сайте консалтинговой компании РУНА, которая работает с клиентами из Подмосковья и других регионов.

Аналогичная тенденция также прослеживается в предпринимательской сфере, которая так или иначе связана с решением правовых вопросов независимо от занимаемой коммерческой ниши.

Отчасти это объясняется функциональностью и удобством использования онлайн-инструментов, доступных сегодня.

Наиболее известным информационным продуктом в данном сегменте являются системы «Консультант-Плюс». Стоимость систем «Консультант-Плюс» зависит от выбранного направления и тарифного плана. Узнать больше о продукте и приобрести его можно на сайте компании РУНА.