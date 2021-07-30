РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 июл. В деревнях и микрорайонах подмосковного Подольска в пятницу отключат электроэнергию в ряде многоквартирных и частных домов из-за ремонтных работ, сообщили в пресс-службе администрации округа.

ПАО «Россети» - Московский регион» предупредило, что плановое отключение электроэнергии на 2 часа пройдет в деревнях Меньшово и Валищево. Это может произойти в любое время до 16:00.

АО «Мособлэнерго» проведет плановое отключение электричества в частном секторе микрорайона Климовск (микрорайон Заречный) в любое время до 15:00, а также в старых границах города Подольска по адресам: улица Ленинградская, 4, 4А, 4Б, Октябрьский проезд, 13, 15 в любое время до 12:00.