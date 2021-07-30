Как выбрать арбуз: 7 шагов к сладкой и спелой ягоде

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В сезон арбузов все задаются вопросом, как выбрать летнюю ягоду, которая будет сладкой и сочной. При покупке арбуза нужно обращать внимание не только на его внешний вид, но и на место продажи. Прежде всего стоит приобретать арбузы в магазинах или специализированных палатках с навесом.

Лежать арбузы должны на специальных настилах на высоте не ниже 15 сантиметров от земли. Пыль и грязь могут попасть в плод через незаметные трещины в кожуре, и в арбузе могут начать размножаться микроорганизмы, которые его испортят. По этой же причине не стоит брать арбузы, которые продают вдоль дорог, — бахчевые моментально впитывают тяжелые металлы, которые содержатся в выхлопных газах.

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