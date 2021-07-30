Как выбрать арбуз: 7 шагов к сладкой и спелой ягоде

Выберите место продажи
В сезон арбузов все задаются вопросом, как выбрать летнюю ягоду, которая будет сладкой и сочной. При покупке арбуза нужно обращать внимание не только на его внешний вид, но и на место продажи. Прежде всего стоит приобретать арбузы в магазинах или специализированных палатках с навесом.
Лежать арбузы должны на специальных настилах на высоте не ниже 15 сантиметров от земли. Пыль и грязь могут попасть в плод через незаметные трещины в кожуре, и в арбузе могут начать размножаться микроорганизмы, которые его испортят. По этой же причине не стоит брать арбузы, которые продают вдоль дорог, — бахчевые моментально впитывают тяжелые металлы, которые содержатся в выхлопных газах.
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Постучите по арбузу
Наверное, каждый может вспомнить, как в детстве родители стучали по арбузу, чтобы узнать, зрелый он или нет. Тогда это могло показаться весьма странным действием, но считается, что это самый надежный способ выбрать спелый плод.
Звук при стуке должен быть не звонким и не глухим, а чем-то средним, напоминать вибрацию. Если вы стучите по арбузу и слышите глухой звук, то арбуз перезрел, а если звонкий, то плод еще не созрел.
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Внимательно его осмотрите
Как и при выборе любых овощей и фруктов, стоит обратить внимание на внешний вид арбуза. Он должен выглядеть свежим, на его поверхности не должно быть трещин или других повреждений. Корочка должна быть матовой, поскольку плод с глянцевой поверхностью может быть неспелым. Окраска арбуза должна быть равномерной, и чем ярче кожура, тем лучше.
Если у арбуза есть земляное пятно, это хороший признак. Оно должно быть ярко-желтого цвета — это говорит о том, что арбуз собрали вовремя.
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Изучите хвостик арбуза
При покупке арбуза стоит обратить внимание на его хвостик — он обязательно должен быть сухим. Высохший хвостик является признаком того, что ягода созрела окончательно и больше не брала влагу с бахчи.
Однако и у недозрелых арбузов хвостик может высохнуть при транспортировке в течение недели — тут уже нужно обращать внимание на его цвет. У зрелого арбуза хвостик высохнет и приобретет бурый или буро-коричневый цвет, а у незрелого станет буро-зеленым.
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Оцените размер ягоды
Размер арбуза всегда зависит от сорта. Если же продавец торгует одним сортом, следует отталкиваться от средних размеров сезонной ягоды. Чаще всего сладкие и сочные арбузы размером чуть больше среднего. Маленькие арбузы могут быть недозрелыми, а очень большие — перекормлены химикатами.
Найдите «пчелиную паутину»
Если присмотреться к арбузам, то на некоторых из них есть серо-коричневые пятна и полосы. Визуально они напоминают паутину. Такая «пчелиная паутина» появляется, если пчелы часто задевают завязь плода во время опыления. Паутинка на корочке говорит о том, что арбуз должен быть сладким.
Испытайте арбуз водой
Считается, что зрелый арбуз не тонет в воде, — из-за пористой мякоти его средняя плотность меньше, чем плотность воды. Правда, проверить это удастся только дома.
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