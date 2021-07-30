РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 июл. В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий при осуществлении перевозок опасных грузов в период со 2 по 8 августа на территории обслуживания ГИБДД Люберец пройдет оперативно-профилактическое мероприятие «Опасный груз», сообщает служба пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

Мероприятие также направлено на предотвращение административных правонарушений водителями при осуществлении перевозочного процесса, недопущение фактов нарушения действующего законодательства юридическими и должностными лицами автопредприятий, осуществляющих хозяйственную деятельность, связанную с перевозкой опасных грузов.

К опасным грузам относятся вещества, материалы и изделия, которые в силу присущих им свойств могут при их перевозке создавать угрозу для жизни и здоровья людей, нанести вред окружающей среде, привести к повреждению или уничтожению материальных объектов.

Большинство опасных грузов по территории РФ перевозится автомобильным транспортом. Не является исключением и Подмосковье. С учетом того, что автодороги проходят через наиболее населенные территории, любая авария может привести к значительному материальному, экологическому ущербу или человеческим жертвам. Поэтому перевозки опасных грузов должны осуществляться в строгом соответствии с действующими правилами, направленными на обеспечение их безопасности и снижение последствий возможных аварийных ситуаций при их транспортировке.

Особое внимание обращается на транспорт, осуществляющий перевозку легковоспламеняющихся жидкостей и взрывчатых веществ. В ходе данного мероприятия государственными инспекторами технического осмотра ОГИБДД будут проведены проверки предприятий, осуществляющих перевозку опасных грузов, усилен контроль за соблюдением ПДД водителями, осуществляющими перевозку таких грузов.