РИАМО (БАЛАШИХА) - 30 июл. Житель Балашихи украл велосипед из подъезда дома в микрорайоне Железнодорожный, злоумышленника задержали и заключили под стражу, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» поступило заявление от местного жителя о том, что неизвестный, проникнув в тамбурное помещение дома на улице Юбилейной, повредил трос-замок и похитил принадлежащий потерпевшему велосипед. Сумма ущерба составила 9 тыс. рублей.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 21-летний местный житель. Похищенный велосипед изъят и возвращен владельцу.

В отношении подозреваемого следователем Следственного управления МУ МВД возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Железнодорожным городским судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.