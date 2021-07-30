РИАМО - 30 июл. В столице больше не нужно обязательно надевать перчатки в транспорте, магазинах и других общественных местах, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«В то же время использование масок для защиты органов дыхания по-прежнему остается обязательным», — написал Собянин на своем персональном сайте.

Он добавил, что обязательство носить маски должно сохраняться, пока число новых выявляемых случаев коронавируса не снизится до минимума.

Мэр также призвал всех москвичей, которые не прошли вакцинацию, привиться, так как это поможет сохранить здоровье и справиться с пандемией Covid-19.

Ранее столичные рестораторы просили градоначальника отменить требование об обязательном ношении перчаток сотрудниками общепита.

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Текстовая трансляция

29 ИЮЛЯ

- Более 3 млн доз вакцин от Covid‑19 доступно в Подмосковье. Вакцина различная: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

- Около 2,8 млн жителей Подмосковья сделали прививку от Covid‑19. В регионе работают 368 пунктов вакцинации.

- Губернатор Подмосковья отметил важность ревакцинации от Covid‑19. Андрей Воробьев рассказал, что три раза прошел вакцинацию от Covid‑19.

- Около 88% столичных коммунальщиков вакцинировались от Covid‑19. В Москве продолжается масштабная кампания по вакцинации от коронавируса.

- Коронавирус диагностировали у актера Владимира Стеклова. Врачи оценивают его состояние как средне тяжелое.

- В Подмосковье еще 1 946 человек вылечилось от Covid‑19. С начала пандемии выздоровело 311 101 человек.

- 79 человек с Covid‑19 умерли в Москве за сутки. На ИВЛ в настоящее время находятся 512 человек с коронавирусом.

- Еще 5060 человек вылечились от коронавируса в Москве за сутки. Всего с начала пандемии вирус побороли 1 351 297 человек.

- Опубликована карта выявленных за сутки случаев Covid‑19 в Подмосковье:

- За сутки в России зарегистрировали 23 270 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 325 больных. В Москве - 3 356.

- Названы самые популярные сервисы МФЦ в пандемию Covid‑19. Больше всего обращений было зафиксировано в области кадастрового учета и регистрации прав собственности.

- Около 10 тыс человек вылечили в Covid‑госпитале в парке «Патриот» в Подмосковье. В госпитале работали около 600 врачей и среднего медперсонала.

- Специалист рассказал о точности тестов ПЦР на Covid‑19. У первых образцов она была 55% или 60%.