РИАМО - 30 июл. График движения поездов на МЦД-2, Курском и Рижском направлениях МЖД будет скорректирован 2-5, 7-8 и 14-15 августа в связи с проведением плановых путевых работ на участке Павшино – Нахабино и станции Павшино, сообщили РИАМО в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании.

Это необходимо для обеспечения безопасности и надежности поездок.

В ночное время 2-5 августа с 22:00 до 05:00 будет закрыт первый путь на станции Павшино. В это время электропоезда на прилегающих участках проследуют в реверсивном режиме с увеличенными интервалами. Некоторые поезда будут курсировать по укороченным маршрутам от/до Курского вокзала, Нахабина, Красного Балтийца, Тушинской, Щербинки и Подольска. Несколько дальних пригородных поездов выведут из расписания.

В выходные дни, 7 августа с 02:20 до 14:20 8 августа и 14 августа с 02:20 до 14:20 15 августа, закроют первый путь на участке Нахабино – Павшино. В дни наименьшего пассажиропотока у специалистов назначены масштабные работы по обслуживанию инфраструктуры. В указанное время пригородные поезда будут курсировать по одному пути поочередно в обоих направлениях. У части электропоездов изменится режим остановок. Некоторые поезда проследуют по укороченным маршрутам от/до Нахабина, Стрешнева, Волоколамска, Дедовска, Тушинской, Курьянова и Курского вокзала. Ряд поездов выведут из расписания.