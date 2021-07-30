РИАМО - 30 июл. Более 26 тыс. раз воспользовались предприниматели в столице онлайн-продуктами портала ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) за полгода. На портале доступно более 20 услуг и сервисов, сообщает пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города.

«В первом полугодии онлайн-продуктами портала МБМ воспользовались более 26 тыс. раз. Представленные сервисы и услуги упрощают ведение бизнеса в Москве и способствуют его эффективному развитию», – сказала заммэра столицы – руководитель аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Она добавила, что предприниматели могут подать заявку онлайн для подготовки документов для регистрации компании. Они также могут подобрать франшизу, найти помещение для ведения бизнеса, ознакомиться с информацией о мерах поддержки.

Наиболее востребованы у предпринимателей на портале МБМ были продукты «Интерактивный помощник» и «Проверка контрагентов». Каждым из этих сервисов воспользовались 5,1 тыс. раз.

Кроме того, в числе популярных онлайн-услуг «Законодательный бизнес-дайджест» (услугой воспользовались 4,6 тыс. пользователей) и «Записаться в бесплатный коворкинг» (за полгода одобрено порядка 2,3 тыс. заявлений).

Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин отметил, что на портале МБМ также разрабатывают информационные онлайн-проекты. Они помогут тем, кто решил открыть свое дело. Так, на портале работает проект «Гайд по открытию – франшиза». Почти за 2,5 месяца им воспользовались порядка 6 тыс. пользователей.