РИАМО - 30 июл. Почти на всей территории столицы идет сильный дождь. Он продлится как минимум до 11:30 и при этом станет сильнее, по данным карты осадков «Яндекса».

Сейчас дождя нет только на востоке Москвы возле МКАД, на остальной территории дождь идет. Наиболее сильный он на южной половине города.

Ливень также идет в Одинцовском округе. Дождь накрыл и Красногорск, Истру, Наро-Фоминский округ, Рузский округ, новую Москву.

Дождь в Москве будет усиливаться. Наиболее сильным он будет в период до 10:20.

По данным карты осадков на 11:30, дождь в Москве еще будет продолжаться.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в пятницу в Москве может выпасть до 10-15 мм осадков, что составляет 11,8% – 17,8% от месячной нормы.

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