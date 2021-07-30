РИАМО - 30 июл. Победу в стрельбе из пневматического пистолета с 25 м на Олимпийских играх в Токио одержала россиянка Виталина Бацарашкина. Сейчас в активе команды России 10 золотых, 12 серебряных и 9 бронзовых медалей, сообщает Газета.ru.

Второе место в стрельбе из пневматического пистолета заняла представительница Южной Кореи Мин Чон Ким, бронза у китаянки Цзяжуйсюань Сяо.

Олимпиада-2020 открылась в Токио 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа.

Команда России выступает на играх под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения прозвучит фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.