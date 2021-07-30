РИАМО - 30 июл. Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) по факту смерти ребенка, выпавшего из окна дома на востоке столицы, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по г. Москве Юлия Иванова.

Тело 2-летнего мальчика нашли вечером 29 июля возле жилого дома, расположенного по Щелковскому шоссе. У него были замечены повреждения, характерные для падения с большой высоты. Было установлено, что ребенок выпал из окна 8 этажа.

В настоящее время расследование продолжается, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются родственники, соседи и возможные очевидцы.

ГСУ СК РФ по городу Москве напоминает родителям, что ребенок должен находиться под присмотром, когда в квартире открываются окна.