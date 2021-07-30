РИАМО - 30 июл. На станции Крюково в столице произошел конфликт: контролеры-ревизоры АО «МТ ППК» попытались высадить из поезда №6716 Москва – Тверь группу пассажиров-безбилетников. Нарушители в ответ напали на сотрудников, сообщает пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании.

Инцидент произошел 27 июля.

Безбилетники распылили в вагоне перцовый баллончик, в результате чего у нескольких человек случился приступ кашля. Двое работников Московско-Тверской ППК были доставлены в больницу с ожогами роговицы.

Пострадавших характеризуют как одних из самых опытных контролеров-ревизоров. За все время работы на них не поступило ни одной жалобы от пассажиров.

Московско-Тверская ППК назвала ситуацию недопустимой и пообещала защищать интересы работников. Заявление в полиции уже составлено, все имеющиеся видеоматериалы переданы.

Компания приносит извинения пассажирам, пострадавшим от действий нарушителей.