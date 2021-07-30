РИАМО - 30 июл. На нескольких улицах в Центральном, Северо-западном, Западном и Восточном административных округах столицы изменится схема движения транспорта. Временные ограничения введут из-за работ на дорогах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
7 августа и 12 сентября стартуют 2 этапа ограничений на 4-м Красногорском проезде. В ходе первого будет затруднено движение возле дома №26а, строение 2 на Волоколамском шоссе. На втором этапе, который продлится до 3 октября, ограничат проезд по полосе рядом с Волоколамским шоссе, 24.
С 6 августа по 1 ноября поэтапные ограничения будут вводить на пересечении Открытого шоссе и Вербной улицы.
Поэтапные ограничения также введут на участках Софийской, Раушской и Космодамианской набережных. Проезд осложнится в 1-м и 2-м Раушских переулках от Садовнической улицы до Раушской набережной. Это связано с проведением дорожных работ, которые запланированы на период с 31 июля по 14 августа.
Кроме того, из-за съемок кино перекроют движение на участке Садовой-Триумфальной улицы. Это случится 8 августа с 2:00 до 7:00.
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