РИАМО - 30 июл. За прошедшую ночь в Москве выпало около 1 миллиметра осадков, а в области - до 6 миллиметров, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

Он отметил, что норма осадков в июле составляет 84,3 миллиметра.

«За прошедшую ночь в Москве выпал 1 миллиметр осадков, а в области - от 1 до 6 миллиметров. Наибольшее количество выпало в Волоколамске - 6 миллиметров - и в Новом Иерусалиме - 3 миллиметра», - сказал Синенков.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщал, что в пятницу в Москве может выпасть до 10-15 мм осадков, что составляет 11,8% – 17,8% от месячной нормы.

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