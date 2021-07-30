РИАМО - 30 июл. В пятницу в Москве может выпасть до 10-15 мм осадков, что составляет 11,8% – 17,8% от месячной нормы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Норма осадков в июле составляет 84,3 миллиметра.

«В течение дня метеоусловия в Московском регионе будут определяться сначала теплым сектором североатлантического циклона, а во второй половине дня – влиянием его холодного атмосферного фронта», — сказал Тишковец в видео, опубликованном в его аккаунте в Instagram.

Он добавил, что ожидается облачная с прояснениями погода, прошумят скоротечные ливневые дожди, прогремят грозы. Скорость ветра составит 5-10 м/с, при грозе ветер будет порывистым.

В Москве днем будет +23-26 градусов, в области – 22-27 градусов тепла. Атмосферное давление будет падать и составит 738 мм рт. ст.

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