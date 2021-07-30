РИАМО - 30 июл. Олег Шахмарданов стал новым руководителем ФГБУ «Канал имени Москвы», сообщает пресс-служба учреждения.

29 июля замминистра транспорта РФ Александр Пошивай и руководитель Федерального агентства морского и речного транспорта Андрей Лаврищев представили коллективу ФГБУ «Канал имени Москвы» нового руководителя Олега Шахмарданова.

Шахмарданов с 1989 по 2008 годы работал в системе речного транспорта, в области внутренних водных путей. В 2008 году его назначили замруководителя Федерального агентства морского и речного транспорта.

С 2010 года по 26 мая 2021 года Шахмарданов был руководителем ФБУ «Администрация «Волго-Дон». В этом году Шахмарданов получил звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации».

В качестве основных задач на новой должности Шахмарданов отметил реконструкцию и модернизацию, перевооружение гидротехнических сооружений и объектов инфраструктуры водоканала.

Ранее ФГБУ «Канал имени Москвы» возглавлял Сергей Лапшин.