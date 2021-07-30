РИАМО - 30 июл. Некоторые помещения отделения НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского на Большой Сухаревской площади в столице капитально отремонтируют. В них установят ангиографы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Помещения 102 и 105 переоборудуют в рентгенооперационные с возможностью использования напольных ангиографов», - рассказала руководитель Мосгосэкспертизы Анна Яковлева.

Проектные решения предстоящих работ в помещениях на 1 этаже уже согласованы. В рентгенооперационных установят рентгенозащитный оконный блок, новые двери, а также заменят перегородки.

В материале отмечается, что в столице продолжают модернизировать систему здравоохранения, а также занимаются обеспечением медицинских учреждений необходимым оборудованием. Это позволит выявлять разного рода заболевания на ранних стадиях.