РИАМО - 30 июл. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Серпухов объявлен аукцион в электронной форме на право заключения договора аренды земельного участка площадью 1 575 кв. м, сообщает пресс-служба комитета.

Срок аренды - 4 г. и 10 мес. Участок располагается по адресу: г. о. Серпухов, поселок Пролетарский, улица Центральная, уч. 41а.

Земельный участок предназначен под магазины. Он расположен на трассе, которая соединяет близлежащие поселения. Стоимость годовой арендной платы составляет 377 409 рублей.

Аукцион состоится 3 сентября. Заявки на участие принимаются до 31 августа на электронной торговой площадке РТС-тендер (номер процедуры 61457).

Ранее РИАМО сообщало, что с 19 по 23 июля комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 12 закупок в Единой информационной системе в сфере закупок.