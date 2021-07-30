РИАМО - 30 июл. По проекту «Индустриальные кварталы» на северо-западе Москвы реорганизуют 4 промзоны. На их месте создадут современные предприятия, возведут деловые центр, жилые дома и социальную инфраструктуру, сообщается на официальном сайте мэра города.

«Градостроительный потенциал территорий составляет 1,5 млн квадратных метров, будет создано порядка 17,5 тыс. новых рабочих мест», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, проект реконструкции бывших промзон в районах Хорошево-Мневники, Щукино и Южное Тушино коснется свыше 93 гектаров территории. На северо-западе столицы появится свыше 26 тыс. квадратных метров производственных площадей.

В материале отмечается, что по одному из проектов уже определили даты завершения всех работ. Бывшую промзону «Октябрьское поле» планирую реорганизовать до конца 2026 года. Там создадут 500 рабочих мест, возведут промышленный технопарк, бизнес-центр, а также жилье, 2 детских сада, поликлинику и школу.