РИАМО - 30 июл. В течение получаса в столице ожидается сильный дождь, он может продлиться как минимум до 10:20, по данным карты осадков «Яндекса».

Дождевой фронт идет на столицу с юго-запада. Дождь уже идет в новой Москве, Одинцовском, Наро-Фоминском, Можайском округах Подмосковья.

В 10 часов дождь ожидается на всей территории мегаполиса, а также на западе и юго-западе Подмосковья.

Ранее МЧС предупредило москвичей о дожде, грозе и ветре с порывами до 15 м/с в пятницу. Жителей призвали быть особенно осторожными на улице, а автомобилистов – быть предельно внимательными на дороге и не парковать автомобиль под шаткими конструкциями.