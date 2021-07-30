РИАМО - 30 июл. На столичных дорогах в пятницу вечером могут возникнуть 7-балльные пробки. В 8 часов утра загруженность движения оценивается в 3 балла из 10 возможных, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

В настоящее время затруднено движение на Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте.

Нормальный режим движения фиксируется на Ленинградском проспекте, Звенигородском шоссе и Кутузовском проспекте.

На ряде участков МКАД (82-м, 31-м и 53-м км), на Пятницком, Дмитровском, Варшавском и Волоколамском шоссе, а также на проспекте Мира и Большом каменном мосту в городе идут дорожные работы. Они могут стать одной из причин вечерних пробок.