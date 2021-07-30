РИАМО - 30 июл. В Москве, по прогнозам синоптиков Росгидромета, 30 июля с 08:30 до 21:00 ожидаются дождь, гроза и ветер с порывами до 15 метров в секунду, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

Главное управление МЧС России по г. Москве предупреждает горожан, что резкое ухудшение видимости на дорогах может привести к ДТП. Водителям рекомендуют снизить скорость в период непогоды, увеличить дистанцию с другим транспортом и избегать внезапных маневров во время движения.

Автомобили не рекомендуется парковать под деревьями, рекламными щитами и шаткими конструкциями.

Родителей просят внимательно следить за детьми и соблюдать осторожность.

В случае необходимости за помощью можно обратиться по короткому номеру «101» или единому телефону доверия ГУ МЧС России по г. Москве 8 (495) 637-22-22.