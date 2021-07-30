РИАМО - 30 июл. Специалисты Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируют в Подмосковье в ближайший час и в течение пятницы дождь, грозу и порывы ветра до 15 метров в секунду, сообщается на сайте ГУ МЧС России по региону.

Во время грозы жителям Подмосковья советуют соблюдать ряд правил. Прежде всего, нельзя прятаться от молний под отдельно стоящими деревьями и металлическими конструкциями, лучше выбрать кустарник.

В сельской местности рекомендуется закрыть окна, двери, дымоход и вентиляционные отверстия. Не топить печь, воздержаться от разговоров по телефону, а также от использования электробытовых приборов.

Во время дождя специалисты советуют оставаться дома, а если непогода застала в автомобиле, припарковать его и переждать ливень.

Не стоит оставлять машины под неустойчивыми конструкциями при порывистом ветре.

В случае необходимости за помощью следует обращаться по телефону доверия 8(498) 505-41-70, а также по телефону спасения – «01», с мобильного – «101».