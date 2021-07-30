РИАМО - 30 июл. Археологи обнаружили свыше 200 керамических артефактов XVI — конца XIX века во время исследований на улице Сретенке в центре столицы, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Раскопки на Сретенке начались недавно, однако коллекция керамических артефактов уже превышает 200 экземпляров», - сказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

По его словам, в числе находок обнаружили старинные чернолощеные колокольчики, которые могли использовать для игр. Кроме того, исследователи нашли другие игрушки, подсвечники, а также помадные банки, где хранили мази и помады.

После изучения артефакты передадут в городской музейный фонд. В столице запланированы полевые работы более чем на 800 площадках. В 2020 году в городе нашли свыше 15 тысяч старинных предметов.