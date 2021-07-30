РИАМО - 30 июл. Для пенсионеров в России предусмотрен ряд налоговых льгот. Эксперт НПФ «Будущее» Евгений Биезбардис напомнил, что старшее поколение освобождено от уплаты ряда налогов, связанных с доходом и имуществом, сообщает агентство «Прайм».

Часть граждан, вышедших на пенсию, продолжает работать. Пенсии, пособия, стипендии и иные подобные выплаты обычно не облагаются налогом. А вот из ряда других поступлений налог на доход физических лиц удерживается.

«Правда, часть из них можно вернуть посредством налоговых вычетов, согласно статьям 218-221 второй части Налогового кодекса. Такой своеобразный налоговый кешбэк доступен, если работающий пенсионер оплатил медицинские расходы, траты на обучение, повышение квалификации, приобретение недвижимости и при осуществлении инвестиций (иногда и в пользу своих близких)», - сказал эксперт.

В некоторых случаях уменьшение НДФЛ произведет сам работодатель, например, по стандартными налоговым вычетам. С иными пенсионеру придется разбираться самостоятельно, подав заявление в налоговую службу или обратившись к работодателю.

«В последнем случае будет уменьшен удерживаемый работодателем налог, и ждать рассмотрения декларации не потребуется», — отметил Биезбардис.

В некоторых регионах России предусмотрены льготы для пенсионеров по транспортному налогу. Условия в каждом субъекте могут быть разные: где-то достаточно статуса пенсионера, в иных – права на льготы есть только у некоторых социальных групп. Например, у ветеранов, инвалидов или людей с выдающимися достижениями. Отличается и размер льготы.

С 2017 года пенсионеров освободили от земельного налога с участка площадью до 6 соток. В некоторых муниципалитетах может попадать под освобождение и большая площадь. Льгота касается и предпенсионеров, которым до пенсии осталось работать меньше 5 лет.

Пенсионерам также не нужно платить налог на имущество физлиц с любого 1 объекта каждого вида: квартиры, жилого дома, помещения или сооружения, гаража, хозпостройки.

Эксперт отметил, что разобраться в льготах стоит еще до выхода на пенсию.

«Это может оказаться весьма выгодно, если грамотно распределять собственность среди членов одного домохозяйства, а также при осуществлении сбережений. Добровольная пенсия также не облагается налогом, если сформирована за счет работника и его работодателя», - добавил Биезбардис.