РИАМО - 30 июл. В центре города Зарайск недалеко от центрального парка сдается в аренду нежилое помещение свободного назначения площадью 154,4 кв. м, которое подойдет под салон красоты, аптеку или продовольственный магазин, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Помещение находится по адресу: ул. Советская, д. 45. Срок аренды: 5 лет. Стартовая цена аренды 460 730 руб./год.

Подать заявку можно до 26 августа на электронной торговой площадке РТС-тендер. Номер процедуры 59176. Аукцион пройдет 30 августа.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на портале ЕАСУЗ (https://easuz.mosreg.ru/torgi).

Ранее РИАМО сообщало, что с 19 по 23 июля комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 12 закупок в Единой информационной системе в сфере закупок.