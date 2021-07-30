РИАМО - 30 июл. Российский пловец Евгений Рылов стал первым в плавании на дистанции 200 м на спине на Олимпиаде в Токио, сообщает Федеральное агентство новостей.

Рылов показал время 1:56.19. Он стал первым и вышел в финал Олимпиады. Вторым стал венгр Телегди Адами, третьим – представитель Польши Радослав Кавецки.

Другой российский пловец Евгений Тарасевич занял 5 место и не прошел в финал Олимпиады.

Сейчас Россия занимает 4 место в общем медальном зачете Олимпийских игр.

Олимпиада-2020 началась 23 июля 2021 года и продлится до 8 августа. Соревнования проходят в Токио.