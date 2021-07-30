РИАМО - 30 июл. Опубликована закупка на реконструкцию стадиона «Спартак» в городском округе Серпухов, завершить реконструкцию объекта планируется в 2023 году, сообщила председатель комитета по конкурентной политике Московской области Елена Волкова.

Стадион находится по адресу: Серпухов, ул. Ленинского Комсомола, д. 89.

Реконструкция объекта осуществляется в рамках государственной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа.

Ранее РИАМО сообщало, что с 19 по 23 июля комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 12 закупок в Единой информационной системе в сфере закупок.