РИАМО - 30 июл. В столице продолжают тестировать систему онлайн-голосования, которую используют на выборах с 17 по 19 сентября 2021 года, проверка проходит в штатном режиме, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

За сутки непрерывной работы системы участие в голосовании приняли уже более 110 тысяч человек.

Участники тестирования отвечают на два вопроса, которые касаются темы вакцинации от коронавируса, а также развития транспорта. Кроме того, более 3 тысяч раз горожане воспользовались функцией отложенного решения. Она дает возможность заново загрузить бюллетень в случае каких-либо сбоев. Например, в случае отключения интернета или света.

За тестовым онлайн-голосованием следят разработчики и члены общественного штаба. В частности, специалисты оценивают бесперебойность работы системы при больших нагрузках.

Принять участие в тестировании могут совершеннолетние москвичи, у кого есть полная учетная запись на сайте mos.ru. Регистрация на участие в онлайн-голосовании в сентябре стартует 2 августа и продлится до 23:59 13 сентября.