РИАМО - 30 июл. За последние недели школьники столицы стали обладателями 11 медалей международных олимпиад, 8 из них – золотые, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Только за последние недели школьники из Москвы завоевали 11 медалей на Международных олимпиадах по информатике, математике, биологии, физике», - говорится в сообщении.

В материале отмечается, что побеждать на олимпиадах школьникам столицы помогает высокая мотивация, которой способствуют достойные награды для призеров и победителей. Главная среди них - возможность поступить в любой вуз страны без экзаменов.

Кроме того, с ребятами проводятся учебные сборы и массовые занятия.