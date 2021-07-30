РИАМО - 30 июл. Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с администрацией городского округа Краснознаменск объявлен аукцион в электронной форме по продаже нежилого помещения площадью 1 106,4 кв. м, сообщает пресс-служба комитета.

Помещение находится по адресу: Краснознаменск, ул. Связистов, д. 9. Оно представляет из себя сооружение – ангар 2004 года постройки. Стартовая цена продажи — 6,227 млн руб.

Подать заявку можно до 23 августа на электронной торговой площадке РТС-тендер. Номер процедуры 61552. Аукцион пройдет 26 августа.

Посмотреть все доступные на сегодняшний день для продажи и аренды объекты недвижимости и земельные участки можно на портале ЕАСУЗ.

Ранее РИАМО сообщало, что с 19 по 23 июля комитет по конкурентной политике Московской области опубликовал 12 закупок в Единой информационной системе в сфере закупок.