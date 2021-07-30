РИАМО - 30 июл. Во время тушения крупного пожара в складском помещении на юго-востоке столицы пострадали 2 сотрудника МЧС, сообщает «Вечерняя Москва».

О пострадавших сообщил источник в экстренных службах.

Пожар произошел на улице Перерва, дом №11, строение 27, в ночь на 30 июля. Пожару был присвоен ранг 1-БИС, а позже ранг №2.

Площадь пожара составила 2 тыс. квадратных метров. В тушении принимали участие пожарно-спасательные подразделения и вертолеты Московского авиационного центра.

Ликвидировать пожар удалось в 04:52.