РИАМО - 30 июл. Пользователи сайта mos.ru воспользовались услугами в сфере строительства свыше 711 тысяч раз с 2012 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Из них 120 тысяч заявок было подано в этом году.

В настоящее время на портале mos.ru горожанам доступны 23 электронные услуги в сфере строительства.

Среди наиболее востребованных отмечают такие услуги, как оформление ордеров на земляные работы, а также размещение временных объектов. По ним поступило свыше 163 тысяч обращений. Кроме того, более 93 тысяч заявок поступило на оформление и закрытие порубочного билета.

Первой онлайн-услугой на портале mos.ru, которая дает возможность получить разрешение на строительство, воспользовались более 47,2 тысячи раз. На сегодняшний день на портале действуют свыше 380 услуг и сервисов.