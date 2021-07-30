РИАМО – 30 июл. В среднем поездка по всей длине Центральной кольцевой автодороги займет у водителя 3 часа 40 минут, сообщили РИАМО в пресс-службе компании «Автодор».

Общая протяженность ЦКАД составляет 336,5 км. Из них 260 км – платные участки с максимальной разрешенной скоростью 110 км/ч. Оставшиеся 76,5 км – бесплатный участок с разрешенной скоростью 90 км/ч и местами до 70 км/ч. С учетом этого поездка по всему кольцу с максимальной скоростью составит 3 часа 10 минут.

В пресс-службе «Автодора» также отметили, что максимальная разрешенная скорость на ЦКАД в будущем может быть увеличена до 130 км/ч.

Автомобилистам напомнили, что в случае отсутствия у них транспондера при выезде на ЦКАД или отсутствия достаточных для оплаты денежных средств на лицевом счете транспондера, система взимания платы формирует задолженность по государственному номеру транспортного средства. Данную задолженность пользователю необходимо погасить в течение 5 дней после совершения поездки.

Узнать стоимость маршрута, приобрести билет на поездку, проверить и погасить задолженность удобнее всего в официальном мобильном приложении компании «Автодор», а также на официальном сайте оператора автомобильной дороги (https://tskad.ru) или на сайте «Автодор-Платные дороги» (https://avtodor-tr.ru).

Совершить оплату, используя наличные денежные средства, можно в любом терминале самообслуживания «Элекснет», а также в любом из пунктов продаж, расположенных на дорогах «Автодора».

Торжественный запуск последнего участка Центральной кольцевой автодороги, которая связывает основные магистрали Москвы и федеральные трассы, состоялся 8 июля. На последнем отрезке ЦКАД построили 4 транспортные развязки, 14 мостов, 24 путепровода и 3 эстакады.

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