РИАМО - 30 июл. В Подмосковье до 12 часов 31 июля продлили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за чрезвычайной пожароопасности 5 класса местами, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Оранжевый» - это третий уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

Такой же уровень погодной опасности объявили в Ярославской, Тульской и Воронежской областях. В Тверской, Владимирской, Рязанской, Тамбовской, Липецкой, Орловской, Курской, Белгородской, Брянской и Калужской областях объявлен предыдущий, «желтый» уровень опасности, который означает потенциально опасную погоду.

В Москве предупреждение о погоде не требуется.

30 июля максимальная температура воздуха в Москве составит +24-26 градусов и по области - 22-27 градусов тепла. Местами пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Порывы ветра могут усилиться до 12-15 м/с.

В последний день июля ожидается переменная облачность. Ночью местами пройдет небольшой дождь. Днем будет преимущественно без осадков, порывы ветра местами усилятся до 17 м/с. Температура ночью составит плюс 16-18 градусов, днем — 26-28 градусов тепла.