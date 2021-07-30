РИАМО - 30 июл. В Лосино-Петровском, Химках и Богородском округе обнаружили 3 боеприпаса времен Великой Отечественной войны, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Один из них нашли в лесном массиве микрорайона Гвардейский поселка Свердловский округа Лосино-Петровский.

«Оперативному дежурному ГУ МЧС России по Московской области в Лосино-Петровском поступило сообщение об обнаружении артиллерийского снаряда времен Великой Отечественной войны по вышеуказанному адресу. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет», - говорится в сообщении.

Выставлена охрана из сотрудников ОМВД. Уничтожение боеприпаса запланировано на 30 июля силами министерства обороны.

В Химках по адресу: микрорайон Новогорск, улица Ивановская, дом 51/1, был также обнаружен артиллерийский снаряд. Он был уничтожен 29 июля представителями министерства обороны.

На полигоне Московского высшего общевойскового командного училища в деревне Сколково Богородского городского округа была обнаружена авиабомба времен Великой Отечественной войны. Угрозы жизни и жизнедеятельности населения нет. Выставлена охрана силами ОМВД. Боеприпас планируется уничтожить 30 июля специалистами ФГКУ «Ногинский СЦ МЧС России».