РИАМО – 30 июл. Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД) обеспечила лучшую доступность между городами и другими населенными пунктами в зоне притяжения, такими как: Ногинск, Красноармейск, Раменское, Домодедово, Подольск, Троицк, Большие Вяземы, Звенигород, Зеленоград и Истра, сообщили РИАМО в пресс-службе компании «Автодор».

На данный момент самым популярным у водителей участком трассы является пусковой комплекс №4 (от развязки с М-7 «Волга» до развязки с М-4 «Дон»). Но в связи с недавним вводом в эксплуатацию нового участка ЦКАД (от М-4 «Дон» до развязки с с. Лисинцево) картина может измениться.

Торжественный запуск последнего участка Центральной кольцевой автодороги, которая связывает основные магистрали Москвы и федеральные трассы, состоялся 8 июля. На последнем отрезке ЦКАД построили 4 транспортные развязки, 14 мостов, 24 путепровода и 3 эстакады.

В целях обеспечения контроля безопасности дорожного движения на ЦКАД установлено 256 камер системы видеонаблюдения. Также предусмотрено 13 экипажей службы авариных комиссаров.

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