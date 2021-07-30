РИАМО - 30 июл. В столице в складском здании по адресу: ул. Перерва, дом №11, строение 27, в ночь на 30 июля произошло возгорание. Пожар ликвидировали, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по г. Москве.

Сообщение о возгорании поступило в оперативную дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях в 00:17.

На место выехали пожарно-спасательные подразделения.

Огонь принял открытую форму и площадь пожара вскоре составила 2 тыс. квадратных метров. К тушению подключились вертолеты Московского авиационного центра.

Ликвидировать пожар удалось в 04:52.